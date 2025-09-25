Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Σορτς, δοκιμάζει για τη «διαβολοβδομάδα»!

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον ταλαιπώρησε αρκετά και είναι πλέον ανοιχτό το αν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο πρώτα ματς της EuroLeague!

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος άτυχος του Παναθηναϊκού AKTOR. Λόγω βαριάς ίωσης χρειάστηκε να νοσηλευτεί και έτσι έχασε το ταξίδι στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο οργανισμός του ταλαιπωρήθηκε αρκετά και έτσι δεν γινόταν να ταξιδέψει.

Το νέο αστέρι των «πράσινων», έχει ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Έκανε όλα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και… άναψε το πράσινο φως για να αρχίσει δουλειά και πάλι.

Ο κορυφαίος πόιντ γκαρντ της EuroLeague τη σεζόν που μας πέρασε, γυμνάστηκε ατομικά την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δείχνοντας πως σιγά-σιγά βρίσκει ξανά το ρυθμό του.

Πλέον, άμεσα θα μπει και στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, η αποστολή της οποίας επέστρεψε από την Αυστραλία. Εκεί θα φανεί και το κατά πόσο θα είναι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα, όπου είναι προγραμματισμένες οι δύο πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα.