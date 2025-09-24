Ολυμπιακός: Ταξιδεύει στη Ρόδο ο Έβανς, αλλά δεν παίζει

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή για το Super Cup τον Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό όμως να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Την ώρα που οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι σε συζητήσεις για την προσθήκη του Φρανκ Ντιλικινά, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την πλευρά του Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός άσος υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και ήταν να μείνει εκτός αρχικά για 15-20 μέρες, με την κατάστασή του ωστόσο μία βδομάδα μετά να είναι αισθητά καλύτερη και τον Έβανς να ταξιδεύει κανονικά για τη Ρόδο.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο έμπειρος παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Το αντίθετο. Ο Έλληνας τεχνικός όμως αποφάσισε να τον πάρει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα καθαρά για ψυχολογικούς λόγους.