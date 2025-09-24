AS: «Η μεγάλη μεταγραφή της χρονιάς θα έχει ύψος 1,75 μέτρα»

Οnsports Τeam

Το ισπανικό μέσο κάνει αφιέρωμα στην μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς από την Παρί στον Παναθηναϊκό και αναλύει γιατί θεωρεί πως θα είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά στη φετινή EuroLeague.

Το φετινό μεταγραφικό παζάρι τα είχε όλα. Ονόματα επί ονομάτων, συνεχόμενα και ατελείωτα σίριαλ, «βόμβες μεγατόνων». Μία όμως από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έγιναν στο Top επίπεδο είναι αυτή του Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός, χωρίς πολλά – πολλά και χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση έκανε την κίνηση ματ και έντυσε τον παικταρά στα «πράσινα» πραγματοποιώντας μια φοβερή αναβάθμιση στην περιφέρειά του.

Και αυτό είναι κάτι κοινώς αποδεκτό. Κάτι που φαίνεται και από το σημερινό δημοσίευμα της AS η οποία τονίσει ότι ο Σορτς μπορεί να είναι ο παίκτης που θα αλλάξει την ευρωπαϊκή ιεραρχία.

Μεταξύ άλλων η AS αναφέρει:

«Η μεγάλη μεταγραφή της χρονιάς στην EuroLeague πιθανότατα θα έχει ύψος μόλις 175 εκατοστά. Αυτό, το ύψος του, άφησαν τον Τ. Τζ. Σορτς χωρίς καμία πιθανότητα να παίξει στο NBA, αν και αυτό το καλοκαίρι, ήδη σταρ στην Ευρώπη, έστω κι αν φλέρταρε με τους Μέμφις Γκρίλις. Αντικατέστησε τον Λορέντσο Μπράουν και θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή της EuroLeague της χρονιάς», αναφέρει και προσθέτει:

«Ο Αταμάν, μια ιδιοφυΐα και μια προσωπικότητα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι θα ηγηθεί μιας σπουδαίας ομάδας με αποστολή την ανάκτηση του ευρωπαϊκού θρόνου: "Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Έτσι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα έχουμε κάνει περισσότερες μεταγραφές. Θα παλέψουμε για όλους τους μεγάλους τίτλους. Υπάρχουν νέοι παίκτες, αλλά θα προσαρμοστούν. Το σύστημα θα είναι κατά 90% το ίδιο. Νομίζω ότι αν αυτός ο Παναθηναϊκός χωριζόταν σε δύο ομάδες, και οι δύο θα πάλευαν για να βρεθούν στο Final Four της Euroleague"».

Και συνεχίζει η ισπανική εφημερίδα: «Ένα από τα κλειδιά, φυσικά, είναι ο Σορτς. Μια τουρμπίνα που δεν σταματά ποτέ να παράγει. Αν προσαρμοστεί, ενταχθεί σε έναν προπονητή όπως ο Αταμάν και βρει τη θέση του σε μια ομάδα με περισσότερα αστέρια, μερικά εξέχοντα (όπως ο Ναν), δεν είναι παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟ είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague μπροστά από τη Φενερμπαχτσέ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ολυμπιακό, κ.λπ.

Αυτό είναι, φυσικά, το τελευταίο μεγάλο βήμα για τον Καλιφορνέζο πόιντ γκαρντ. Και έρχεται στο πιο ώριμο σημείο της καριέρας του (27 ετών), στα πρόθυρα αυτών που θα μπορούσαν να είναι τα καλύτερα μπασκετικά του χρόνια».