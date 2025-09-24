Επέστρεψε Αθήνα ο Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή του Παναθηναϊκού από την Αυστραλία, μέσω Ντουμπάι, προσγειώθηκε πριν από λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την προετοιμασία της ομάδας να μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Σε… πάτρια εδάφη βρίσκεται και πάλι η ομάδα του Παναθηναϊκού καθώς η αποστολή του «τριφυλλιού» επέστρεψε στη χώρα μας.

Πριν από λίγα λεπτά το αεροπλάνο που μετέφερε τους «πράσινους» προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να πατούν και πάλι επί… ελληνικού εδάφους.

Μετά από μια πολυήμερη παραμονή σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην Αθήνα και αφού οι παίκτες του πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, θα κορυφώσει την προετοιμασία του για την έναρξη της φετινής EuroLeague.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Τρίτη στο Telekom Center, κόντρα στη Μπάγερν, ενώ ακολουθεί ο αγώνας της Παρασκευής (3/10) και πάλι εντός έδρας απέναντι στην Μπαρτσελόνα.