Adidas: Η αποκάλυψη της «πράσινης» δημιουργίας
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 24 Σεπτεμβρίου 2025, 13:10
EUROLEAGUE

Adidas: Η αποκάλυψη της «πράσινης» δημιουργίας

Με ανακοίνωσή της η Adidas έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες πίσω από τη νέα φανέλα του τριφυλλιού.

H Adidas με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε το σκεπτικό και τις λεπτομέρειες πίσω από τον σχεδιασμό της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μια νέα χρονιά ξεκινά για τον Παναθηναϊκό AKTOR και υπόσχεται να τα δούμε όλα! Οι «πράσινοι» και η adidas αποκαλύπτουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2025/26, σφυρίζοντας την έναρξη σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη φιλοδοξία, πάθος και υψηλούς στόχους.

Το κλασικό σκούρο πράσινο της ομάδας συναντά τις χρυσές λεπτομέρειες σε μια φανέλα που συνδυάζει παράδοση και δυναμισμό, με κάθε ραφή να αποπνέει την ιστορία του συλλόγου αλλά και τη φιλοδοξία για το μέλλον.
 

Η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την adidas μετρά πάνω από δέκα χρόνια και έχει συνδυαστεί με τις κορυφαίες στιγμές του συλλόγου, όπως η 7η κατάκτηση της EuroLeague, με τα three stripes να κοσμούν τη φανέλα των Πρωταθλητών Ευρώπης του 2024.

Με τη νέα τους εμφάνιση, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να γράψουν τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας τους.

Οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για την σεζόν 2025/26 θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο PAOSHOP.

 



