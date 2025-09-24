Ομάδες

Οι νέοι κέντρικοί χορηγοί της EuroLeague
Οnsports Τeam 24 Σεπτεμβρίου 2025, 10:28
EUROLEAGUE

Οι νέοι κέντρικοί χορηγοί της EuroLeague

Η διοργανώτρια Αρχή παρουσίασε και ανακοίνωσε τους δύο νέους βασικούς χορηγούς που θα στηρίζουν το πρωτάθλημα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/9), η Etihad και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι θα είναι οι δύο κεντρικοί χορηγοί της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση: 

“Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad έχουν γίνει οι κύριοι συνεργάτες της Euroleague Basketball για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εμπορική εξέλιξη της Euroleague Basketball, επιταχύνοντας την αποστολή μας να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να φέρουμε τις διοργανώσεις μας πιο κοντά σε εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως”.



