Ολυμπιακός: Η γαλλική ομοσπονδία «ανακοίνωσε» τη μεταγραφή του Ντιλικινά

EPA/ANDREJ CUKIC

Onsports team

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, με τη γαλλική ομοσπονδία να… ανακοινώνει τη μεταγραφή!

Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον παίκτη και φέρεται να ήρθε σε συμφωνία και με την Παρτιζάν.

Την ώρα που οι φήμες οργιάζουν, η γαλλική ομοσπονδία με δημοσίευση της στα social media επί της ουσίας «ανακοίνωσε» τη μεταγραφή!

Η FFBB αναφέρει ότι ο Ντιλικινά αναμένεται να γίνει συμπαίκτης με τους Εβάν Φουρνιέ και Μουσταφά Φαλ στον Ολυμπιακό. «Ο Φρανκ Νιλικίνα υπέγραψε στον Ολυμπιακό, για να συναντήσει ξανά τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μουστάφα Φαλ στην Ελλάδα», έγραψε η γαλλική ομοσπονδία.

Ο 27χρονος γκαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Euroleague με την Παρτιζάν, έχοντας 6.1 πόντους και 1.7 ασίστ σε 21 αγώνες.

Δείτε το σχετικό ποστ της γαλλικής ομοσπονδίας: