Παναθηναϊκός AKTOR, Ντίνος: «Το 7ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν κάτι παραπάνω από αθλητικό γεγονός»

Οnsports Τeam

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη διεξαγωγή του τουρνουά, το οποίο χαρακτήρισε κάτι παραπάνω από αθλητικό γεγονός.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Το 7ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία ήταν κάτι παραπάνω από αθλητικό γεγονός. Για μένα και για τον Παναθηναϊκό BC AKTOR, έγινε γέφυρα ιστορίας, κληρονομιάς και υπερηφάνειας, συνδέοντας την Ελλάδα με την ελληνική διασπορά Μελβούρνης και Σίδνεϊ.

Πάνω από όλα, η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στον ιδιοκτήτη μας, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι δυνατό. Χωρίς το όραμα και την ηγεσία του, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί.

Θέλω και εγώ να τιμήσω την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου σύζυγο του αξέχαστου αγαπημένου μας ηγέτη. Ήρθε εδώ με αξιοπρέπεια, και πολλές φορές είδα στα μάτια της την καλοσύνη και την αυθεντικότητα του κυρίου Παύλου Γιαννακόπουλου, λες και η παρουσία του ήταν ακόμα μαζί μας μέσω αυτής.

Μαζί της, ο κ. Βασίλης Παρθενόπουλος, ο Πρόεδρος μας, μετέφερε την τιμή να εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό BC AKTOR και την κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου με αφοσίωση. Αισθάνομαι βαθιά ευγνώμων στην κυρία Δήμητρα Γεωργαντζόγλου, Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, τον κύριο Γιώργο Σκέμπερη, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, και τον κύριο Μπιλ Παπαστεργιάδη, Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης. Η υποστήριξή τους ανέβασε τη σημασία αυτού του ταξιδιού και μας αγκάλιασε ως μια οικογένεια.

Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Αυστραλίας και τους ιερείς που βρέθηκαν μαζί του. Η παρουσία τους έδωσε πνευματικό βάθος στην επίσκεψή μας και μας θύμισε τον διαχρονικό δεσμό μεταξύ πίστης, κοινότητας και Ελληνισμού.

Η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει επίσης στο NBL. Ειδικά στον κ. Λάρι Κέστελμαν και την αξιοσέβαστη μητέρα του, για τη γενναιοδωρία τους και την πραγματικά μεγάλη φιλοξενία τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Νίκολα Μιλιβόγεβιτς και τον Βινς Κριβέλι. Με αληθινό επαγγελματισμό, έκαναν εξαιρετική δουλειά στην οργάνωση και την υποστήριξη, και ταυτόχρονα στάθηκαν δίπλα μας όχι μόνο με τη δουλειά τους αλλά με την καρδιά τους. Σε πολύ δύσκολες και σοβαρές στιγμές νιώσαμε κάτι μεγαλύτερο από την οικογένεια. Στο τέλος της μέρας, μπορώ να πω ότι είναι αδέρφια μου.

Ευχαριστώ τον Sean Gottliebsen, που στάθηκε δίπλα μας στον χώρο με πάθος και δέσμευση, και την Τάμι Ηλίου, που η αφοσίωσή της στην CSR και την ενασχόληση της κοινότητας έξω από το δικαστήριο έδωσε στην παρουσία μας ακόμα μεγαλύτερο νόημα. Μαζί της κουβαλάει τις καλύτερες καρδιές και ένα χαμόγελο που μπορεί να φωτίσει τους πάντες γύρω της.

Νιώθω περήφανος για τον Γιάννη Λυρά και τον Θάνο Μπίχτα, δύο ανθρώπους που εμπιστεύομαι βαθιά. Τον τελευταίο χρόνο, ήταν αυτοί που έτρεχαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, κουβαλώντας το μεγαλύτερο βάρος μέρα με τη μέρα, εξασφαλίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός BC AKTOR θα μπορούσε να είναι εδώ και να λάμψει στην Αυστραλία.

Μαζί τους, η Μαριάντζέλα Σεφεριάν, ο Χρήστος Λάμπρου, ο Πλάτωνας Περηφάνου και ο Αλέξης Γεωργίου συντόνισαν logistics, προγράμματα, ψηφιακά και δημιουργικά καθήκοντα με αφοσίωση, ενώ ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και ο Γιάννης Ραφτόγιαννης ζωντάνεψαν τα χρώματα του Παναθηναϊκού και συνέδεσαν τους φιλάθλους μας μέσω της ταυτότητας του συλλόγου.

Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τα γραφεία του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, που δούλεψαν ακούραστα πάνω από ένα χρόνο για να μας στηρίξουν όσο ήμασταν στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι το τουρνουά μετέφερε το βάρος και την αξιοπρέπεια του Παναθηναϊκού. Φυσικά τίποτα δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς την αθλητική πλευρά του συλλόγου μας. Η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στον προπονητή Εργκίν Αταμάν που καθοδήγησε την ομάδα με πάθος, στον GM, τον Δημήτρη Κοντό για την ηγεσία του, στον Νίκο Παππά για την ακούραστη δέσμευσή του, στον Σάββα Αρώνη για την αφοσίωσή του και στο υπόλοιπο προσωπικό της ομάδας που στήριξε αυτό το ταξίδι με υπομονή, κατανόηση και καρδιά, παρά το γεγονός ότι είναι μακριά από τις οικογένειές τους.

Ευχαριστώ την Παρτίζαν, τους Sydney Kings και τους Adelaide 36ers για τη συμμετοχή τους και για τα όμορφα παιχνίδια που μοιραστήκαμε μαζί, τα οποία εμπλούτισαν το τουρνουά και ανέβασαν το πνεύμα του ανταγωνισμού.

Στα γήπεδα, σε δύο μαγευτικές αρένες, οι φίλαθλοι απόλαυσαν το μπάσκετ του υψηλότερου επιπέδου. Η οργάνωση ήταν άψογη, κάθε λεπτομέρεια προγραμματισμένη προσεκτικά και το θέαμα τίμησε τόσο το όνομα του Παναθηναϊκού όσο και τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων.

Για τους Έλληνες που ζουν 15.000 χιλιόμετρα μακριά, ήταν μια γιορτή να δουν την καλύτερη ελληνική ομάδα. Είμαι περήφανος για εκδηλώσεις σαν αυτή, που μεγαλώνουν τόσο τον σύλλογο μας όσο και το ίδιο το άθλημα. Όταν πήραμε για πρώτη φορά την απόφαση να έρθουμε εδώ, ήξερα ότι δεν θα το μετανιώσουμε ούτε για μια στιγμή, και μετά από όσα ζήσαμε, δεν θα το άλλαζα εκατό φορές. Από τους πολιτικούς ηγέτες και τους εκπροσώπους της κοινότητας μέχρι μαθητές, εκπαιδευτικούς, ηλικιωμένους και τις ζωντανές φωνές των μέσων ενημέρωσης που κρατούν ζωντανή την ελληνική ιστορία στην Αυστραλία, στον καθένα ξεχωριστά, ευχαριστώ.

Πάνω από όλα κουβαλάω στην καρδιά μου τα παιδιά που γνώρισα στα σχολεία και την αγνή, αυθεντική ελληνική ψυχή που συνάντησα εδώ. Είδα πως σκέφτεται, πως ενεργεί, πως διατηρεί τη φλόγα του ακόμα και ωκεανούς μακριά από την Ελλάδα. Από τους μετανάστες πρώτης γενιάς μέχρι τους μικρούς μαθητές που τραγουδούν τον ύμνο του Παναθηναϊκού, μου θυμίσατε ότι το πνεύμα του Παναθηναϊκού και η Ελληνική ψυχή είναι διαχρονική και χωρίς σύνορα.

Επιστρέφω στην Ελλάδα με δέσμευση να καλλιεργήσω αυτό το δεσμό με τη διασπορά και να σας καλωσορίσω μια μέρα στο ΟΑΚΑ. Σας ευχαριστούμε που γίνετε μέρος της οικογένειάς μας και που μας αφήνετε να γίνουμε μέρος της κοινότητάς σας.

Κυρίες και κύριοι, ήταν τιμή και ανάμνηση ζωής».