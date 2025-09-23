Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλάζουν όλα από φέτος - Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα
EUROKINISSI
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Σεπτεμβρίου 2025, 13:26
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλάζουν όλα από φέτος - Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα

Μία μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR έγινε από το επικό βίντεο του Πάμε Στοίχημα με τον Κέντρικ Ναν.

Μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού AKTOR παραμένει και τη φετινή χρονιά το «Πάμε Στοίχημα» και δημιούργησε ένα επικό βίντεο με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον σούπερ σταρ των «πράσινων» Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος «μπουκάρει» στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» ανοίγει το ντουλάπι του και αποκάλυψε τη νέα φανέλα της ομάδας στους Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου και Γκραντ που ήταν μαζί του στα αποδυτήρια.

Οι αντιδράσεις των υπολοίπων παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν τρομερές, αφού έμειναν με το στόμα ανοικτό, ενώ ο Κέντρικ Ναν ξεκαθάρισε: «Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Από φέτος αλλάζουν όλα. Πάμε Στοίχημα;».

Δείτε το βίντεο:



