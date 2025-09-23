Τους χωρίζουν 15.000 χιλιόμετρα, τους ενώνει ο Παναθηναϊκός! (photos)

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η αγάπη και η «τρέλα» για τον Παναθηναϊκό δεν έχει σύνορα και το ταξίδι στην Αυστραλία το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο.

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε και η ιστορική πρωτοβουλία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να διοργανώσει στην Αυστραλία το τουρνουά στη μνήμη του εμβλήματικού ηγέτη της, στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία.

Οι Έλληνες της ομογένειας έδωσαν δυναμικό παρών σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ για να στηρίξουν το αγαπημένο τους «τριφύλλι» και να δουν από κοντά τα ινδάλματά τους. Μια ευκαιρία να συνδεθούν με την πατρίδα τους από την άλλη άκρη της γης.

Η «τρέλα» για τον Παναθηναϊκό είναι ίδια σε κάθε γωνιά του πλανήτη και το ζήσαμε και σε ένα ελληνικό πανηγύρι στο Σίδνεϊ. Εκεί όπου οι Έλληνες της διασποράς είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν με παραδοσιακά τραγούδια και γεύσεις από την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Ανάμεσά τους και πολλοί με φανέλες του Τριφυλλιού, λόγω της παρουσίας της ομάδας στη χώρα αυτές τις ημέρες.

Ωστόσο, εκεί βρέθηκε κι ένας Έλληνας από τα Τρίκαλα. Ο Παναγιώτης (αριστερά στην φωτογραφία) έκανε ταξίδι 15.000 χιλιομέτρων για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα και να ζήσει αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία. Στο ελληνικό πανηγύρι συναντήθηκε με τον Νίκο, που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία, αλλά η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό είναι η ίδια και τους ενώνει.