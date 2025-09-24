Ανακοίνωσε Τοτέ η Αρμάνι Μιλάνο

Οnsports Τeam

Την απόκτηση του Λεονάρντο Τοτέ, για τα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε η ομάδα του Έτορε Μεσίνα.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Νάπολι και είχε κατά μέσο όρο 14 πόντους και 6 ριμπάουντ κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του Ιταλού τεχνικού και των συνεργατών του.

«Είμαι χαρούμενος, περήφανος και τιμημένος που επιτέλους θα είμαι μέλος μιας ομάδας με τέτοιο κύρος και πολλούς τίτλους. Η Αρμάνι Μιλάνο έχει παράδοση νικών και μεγάλους στόχους. Για μένα, το να έρθω εδώ, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να δουλεύω με τους νέους μου συμπαίκτες, το προπονητικό τιμ και να παίξω επιτέλους μπροστά στους φιλάθλους μας» είπε στις πρώτες του δηλώσεις.