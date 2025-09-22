Ομάδες

Κοντά σε Ντιλικινά ο Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 22 Σεπτεμβρίου 2025, 14:36
EUROLEAGUE

Κοντά σε Ντιλικινά ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Γιώργος Μπαρτζώκας εισηγήθηκε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά της Παρτίζαν για να καλύψει το κενό στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του.

Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και… φωτιά. Και έτσι η φημολογία των τελευταίων ημερών περί ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανκ Ντιλικινά της Παρτιζάν αρχίζει δειλά – να επιβεβαιώνεται από τα ρεπορτάζ διαφόρων μέσων που είναι κοντά στην ομάδα του Πειραιά.

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι με την Παρτίζαν σε 21 παιχνίδια, έχοντας 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο, 1,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ, ενώ έχει και θητεία στο ΝΒΑ (Nικς, Μάβερικς, Χόρνετς) όντας ένας  κλασικός playmaker με ύψος 1.94μ. και είνα γνωστός για τις αμυντικές του ικανότητες και όχι τόσο για τις επιθετικές.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν παίκτη «Μπαρτζώκα» που θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα την άμυνα και την ομάδα, με τις επιθετικές του αρετές να περνούν σε δεύτερη μοίρα. Και ίσως σε αυτό να παίζει ρόλο και η επιμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Κίναν Έβανς.



