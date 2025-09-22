Παναθηναϊκός AKTOR: «Η αγάπη των οπαδών μας για την ομάδα δε γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις και όρια»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας στην Αυστραλία που βρέθηκε στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του, δίνοντας βροντερό παρών και ταυτόχρονα «αγκάλιασε» με θέρμη το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι ημέρες που πέρασαν, οι ημέρες που ο Παναθηναϊκός έμεινε επί αυστραλιανού εδάφους θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στα βιβλία ιστορίας του Παναθηναϊκού αλλά και στις καρδιές και τις μνήμες της ελληνικής ομογένειας.

Αύριο το μεσημέρι η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί από το Σίδνεϊ και επιστρέφει στη χώρα μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είπε το δικό της "ευχαριστώ" στον κόσμο της ομογένειας που δεν άφησε στιγμή μόνη της την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ, δύο ιστορικές βραδιές που αποδεικνύουν στην πράξη τι κάνει τον Παναθηναϊκό τόσο μοναδικό. Η ατελείωτη δύναμη του κόσμου μας.

Η αγάπη σας για την ομάδα δε γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις και όρια.

Σε κάθε έναν οπαδό μας που βρέθηκε στο πλευρό μας στην Αυστραλία και σε κάθε πράσινη «ψυχή» σε όλο τον κόσμο, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που «κουβαλάτε» το πνεύμα του Παναθηναϊκού παντού.

Γιατί όπου και αν πάμε η πράσινη «οικογένεια» είναι πάντα εκεί».