Ομπράντοβιτς: «Αυτό που είπε ο Αταμάν λέει πολλά για τον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την παρουσία της Παρτιζάν στην Αυστραλία και το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βγάζοντας το.. καπέλο του στην νέα ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην Αυστραλία, τις τελευταίες ημέρες, ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός της Παρτιζάν που έχει γράψει τη δική του χρυσή ιστορία με το τριφύλλι στο στήθος, βρέθηκε για μία ακόμα φορά στο πλευρό του Παναθηναϊκού για να τιμήσει τον Παύλο Γιαννακόπουλο και με δηλώσεις του σε σέρβικα μέσα έβγαλε το... καπέλο στην νέα ομάδα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν, δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Πιστεύει ότι έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το φάιναλ φορ. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός για αυτή τη σεζόν».

Για τη συμμετοχή της Παρτίζαν στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και τις εντυπώσεις από το ταξίδι αυτό: «Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος», στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας».