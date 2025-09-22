Ομάδες

Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε την εκλογή του Σαράν στην προεδρία της ομάδας
Οnsports Τeam 22 Σεπτεμβρίου 2025, 22:26
EUROLEAGUE

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Σαντετίν Σαράν είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας.

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Σαντετίν Σαράν είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, έλαβε 12.325 ψήφους, με τον Άλικ Κοτς, ο οποίος ήταν στην προεδρεία από το 2018 να λαμβάνει 12.068 ψήφους.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας μετά τη νίκη του δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει καμία γιορτή μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές». Σημειώνεται πως παλιότερα είχε διοικητικό ρόλο στην Ντόρτμουντ, αλλά παραιτήθηκε μετά από ρατσιστικά σχόλια από τους οπαδούς.

Το 2021 δήλωσε πως θα διεκδικήσει την προεδρία της ομάδας και φέτος τον Ιούλιο μάζεψε τις 500 υπογραφές που χρειαζόταν. Έτσι, πλέον είναι ο νέος πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ.

 


