Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε την εκλογή του Σαράν στην προεδρία της ομάδας

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Σαντετίν Σαράν είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, έλαβε 12.325 ψήφους, με τον Άλικ Κοτς, ο οποίος ήταν στην προεδρεία από το 2018 να λαμβάνει 12.068 ψήφους.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας μετά τη νίκη του δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει καμία γιορτή μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές». Σημειώνεται πως παλιότερα είχε διοικητικό ρόλο στην Ντόρτμουντ, αλλά παραιτήθηκε μετά από ρατσιστικά σχόλια από τους οπαδούς.