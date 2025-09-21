Ομάδες

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 86-83: Βελτιώθηκε και νίκησε σε αγώνα ντέρμπι
Onsports Team 21 Σεπτεμβρίου 2025, 23:03
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 86-83: Βελτιώθηκε και νίκησε σε αγώνα ντέρμπι

Ντέρμπι ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» του Πειραιά και του Βελιγραδίου, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί τελικά και να παίρνει την πρώτη θέση.

Έχοντας καλή απόδοση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα 86-83. Έτσι κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια».

Η διαφορά στο ματς έγινε κυρίως στην τρίτη περίοδο, όπου η ομάδα του Μπαρτζώκα άρχισε με σερί 11-0. Όμως οι Σέρβοι έμειναν κοντά, δεν έχασαν την επαφή τους με το σκορ και κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Η διαφορά για τον Ολυμπιακό έφτασε και στους 10 πόντους (60-50), όμως ο Ερυθρός Αστέρας εκμεταλλεύτηκε λάθη και έκανε το 70-70.

Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι και ένα λεπτό πριν το τέλος του ήταν στο 83-83. Με βολές από Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ διαμορφώθηκε το τελικό 86-83 και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτιά στο τουρνουά της Κρήτης.

Δεκάλεπτα: 20-24, 44-39, 65-68, 83-86

 



