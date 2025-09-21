Ρογκαβόπουλος: «Εξαιρετική εμπειρία, δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο Παναθηναϊκός»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο φόργουορντ των «πράσινων» μίλησε για την παρουσία του «τριφυλλιού» στην Αυστραλία, αλλά και την ευκαιρία που είχε να δει για πρώτη φορά συγγενείς του που ζουν μόνιμα εκεί.

Ξεχωριστή είναι η επίσκεψη στην Αυστραλία για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR, χάρηκε ιδιαίτερα το γεγονός πως το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξήχθη στην Ωκεανία. Εκεί όπου είχε την ευκαιρία να δει πρώτη φορά συγγενικά του πρόσωπα.

Όπως τόνισε μετά το ματς με τους Adelaide 36ers, όσα βιώνουν οι «πράσινοι» στην Αυστραλία, δείχνουν το πόσο μεγάλος είναι ο Παναθηναϊκός:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα, κάναμε πολλά λάθη, τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα τρίποντα, ειδικά τους καλύτερούς τους παίκτες και για αυτό χάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ανεβάσαμε την έντασή μας, ματσάραμε τον τρόπο που έπαιζαν και στο τέλος κερδίσαμε τον αγώνα με καλή διαφορά. Συνολικά είναι πολύ ωραία εμπειρία εδώ, είμαι ευγνώμων για την φιλοξενία και έχω οικογένεια εδώ στην Αυστραλία που είδα, οπότε είναι διπλή η χαρά μου. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα».

Για την εμπειρία του στην Αυστραλία: «Είναι μία εξαιρετική εμπειρία. Επίσης, δείχνει και πόσο μεγάλος είναι ο Παναθηναϊκός. Είδαμε και πόσο κόσμο έχει σε κάθε παιχνίδι. Έλληνες κιόλας, έχει πάρα πολλούς Έλληνες η Αυστραλία. Νομίζω τους κάναμε χαρούμενους, δώσαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και εδώ και στην Μελβούρνη για τον χρόνο που είμαστε μαζί όλη η ομάδα. Στην αρχή ήρθαμε τέσσερα παιδιά, μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι. Οπότε ήταν αρκετά ιδιαίτερο το πώς συνδεθήκαμε, αλλά συνδεθήκαμε πολύ καλά. Γενικότερα μας έχουν φερθεί εξαιρετικά οι άνθρωποι εδώ, είμαστε ευγνώμονες για όλο αυτό. Όσον αφορά το κομμάτι της οικογένειας, είχα την ευκαιρία να τους δω από κοντά για πρώτη φορά, ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα. Είναι μία εμπειρία που εύχομαι να την ξαναζήσω».