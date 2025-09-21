Ομάδες

Προπονητής Adelaide 36ers: «Παναθηναϊκός η καλύτερη ομάδα του κόσμου εκτός ΝΒΑ»
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 15:45
EUROLEAGUE

Ο Μάικ Γουέλς… έβγαλε το καπέλο στους «πράσινους» μετά το μεταξύ τους φιλικό στο Σίδνεϊ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η επιτυχία του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», τεράστια. Η σύνδεση με την ελληνική ομογένεια και η χαρά που έδωσε ο Παναθηναϊκός σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν συγκρίνεται εύκολα με κάποιο αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Το «τριφύλλι» έλαβε τεράστιο σεβασμό και από τους αντιπάλους του. Στο Σίδνεϊ επικράτησε των Adelaide 36ers. Ο προπονητής της ομάδας της Αυστραλίας, Μάικ Γουέλς, έκανε εκπληκτικές δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Χαρακτηρίζοντας το «τριφύλλι» την κορυφαία ομάδα του κόσμου εκτός ΝΒΑ!

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Θέλω να πω, ήταν μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για όλους στην Αδελαΐδα και το NBL. Ξέρετε, τα παιδιά μας αξίζουν την ευκαιρία να παίξουν, σε ένα παιχνίδι αυτού του διαμετρήματος. Ο Παναθηναϊκός είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο εκτός του ΝΒΑ. Θέλω να πω, το ρόστερ τους είναι γεμάτο. Νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική, μοναδική πρόκληση. Ξέρετε, κάνουν ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Και σκέφτηκα ότι ήταν μια διασκεδαστική βραδιά για να το κυνηγήσουμε και να δούμε τις δυνατότητές μας, να τους κοντράρουμε και να δούμε τι πρέπει να δουλέψουμε και σε τι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά πραγματικά σκέφτηκα ότι ήταν μια σπουδαία εμπειρία, να βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει και να έχω την ευκαιρία να τον αντιμετωπίσω ως προπονητής είναι ως ένα από τα highlights της καριέρας μου. Το απόλαυσα. Το NBL το έκανε πραγματικότητα. Ελπίζω να το έκαναν όλοι».

 



