Τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 14:25
Τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 106-89 των Adelaide 36ers, δίνοντας ακόμη μια παράσταση στην Αυστραλία για τους ομογενείς – Δείτε τις καλύτερες στιγμές.

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» τίμησε τη μνήμη και όσα πρέσβευε ο αείμνηστος ηγέτης του Παναθηναϊκού και ένας εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών της Ελλάδας. Δίπλα στην ομογένεια, μια πραγματική γιορτή αντάξια του ονόματος του κορυφαίου αθλητικού παράγοντα όλων των εποχών.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδωσε ακόμη μια… παράσταση, επικρατώντας 106-89 των Adelaide 36ers μπροστά σε 18.000 κόσμο.

Δείτε τα highlights του αγώνα:



