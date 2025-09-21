Ομάδες

Αποθέωση για Αταμάν και selfies με τον κόσμο
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 12:11
EUROLEAGUE

Κατά την είσοδό του στο γήπεδο ο Εργκίν Αταμάν αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας με τον οποίο έβγαλε και αρκετές φωτογραφίες. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η σχέση του Εργκίν Αταμάν με τον κόσμο της ομάδας είναι γνωστή και δεδομένη. Και στην Αυστραλία αυτό δε θα μπορούσε να αλλάξει. 

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία αποθεώνουν τον Τούρκο τεχνικό όπου βρεθεί και όπου σταθεί και κάτι ανάλογο έγινε και σήμερα, λίγο πριν το τζάμπολ.

