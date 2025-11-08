Ομάδες

Κακλαμανάκης: «Συγκεντρωμένοι και χωρίς λάθη για 40 λεπτά με τον Παναθηναϊκό AKTOR»
Onsports Team 08 Νοεμβρίου 2025, 13:27
BASKET LEAGUE

Κακλαμανάκης: «Συγκεντρωμένοι και χωρίς λάθη για 40 λεπτά με τον Παναθηναϊκό AKTOR»

Με τον Παναθηναϊκό AKTOR θα αναμετρηθεί το Σάββατο (8/11, 16:00, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ξέρουν πως έχουν δύσκολο έργο, αλλά θα τα δώσουν όλα, προκειμένου να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

«Παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και για να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι θα πρέπει για 40 λεπτά να είμαστε συγκεντρωμένοι και χωρίς να κάνουμε λάθη» υποστήριξε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, όσον αφορά την αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Και συμπλήρωσε: «Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ την αμυντική μας λειτουργία στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ».

Ο σέντερ του Περιστερίου Betsson δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην βοήθεια των φιλάθλων που είναι πολύ σημαντική για ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει σ’ αυτή την προσπάθεια και να μας δώσει την ώθηση για να παλέψουμε απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο».



