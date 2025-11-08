GBL: Εκτός έδρας αποστολή στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός | Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της GBL.
Μετά το ρεπό της περασμένης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος.
Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρ. Παπανδρέου», με αμφότερες τις ομάδες να έχουν ρεκόρ 3-1. Ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί τα σημαντικά θέματα τραυματισμών, ειδικά στη θέση «5».
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (08/11) περιλαμβάνει ακόμα δύο αναμετρήσεις. Ο Άρης υποδέχεται τη Μύκονο, αναζητώντας την πρώτη νίκη του στο «Nick Galis Hall», όπου μέχρι στιγμής έχει 0/2. Το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα θέλει κι ο Πανιώνιος, έπειτα από 5 σερί ήττες, στην αναμέτρηση με το Μαρούσι.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (08/11) στην GBL
- 16:00 Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson (ERTSPORTS 1)
- 18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 10 (5)
- ΑΕΚ 9 (5)
- ΠΑΟΚ 9 (5)
- Παναθηναϊκός 7 (4)
- Περιστέρι 7 (4)
- Κολοσσός Ρ. 7 (5)
- Προμηθέας Π. 7 (5)
- Καρδίτσα 6 (4)
- Μύκονος 6 (4)
- Άρης 6 (5)
- Ηρακλής 6 (5)
- Μαρούσι 5 (4)
- Πανιώνιος 5 (5)
*σε παρένθεση οι αγώνες που έχει κάθε ομάδα
Α1 Γυναικών: Εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός
Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ανοίγει (χρονικά) η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών. Η αναμέτρηση της Πυλαίας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο Παναθηναϊκός, μετά τον θρίαμβο του στο ντέρμπι «αιωνίων», υποδέχεται την Ανόρθωση Βόλου, στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».
- 11:45 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 13:00 Αμύντας – Πρωτέας Βούλας
- 14:30 Παναθηναϊκός – Ανόρθωση Βόλου
- 17:00 Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
- 17:00 Αθηναϊκός – Παναθλητικός
Δράση και στην Elite League
Επτά αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (08/11) στην Elite League.
- 16:00 Τρίκαλα – Μέγαρα
- 17:00 Αιγάλεω – Δόξα Λευκάδας
- 17:00 Πρωτέας Βούλας – Ψυχικό
- 17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δάφνη
- 17:00 ΑΓΕΧ – Σοφάδες
- 17:00 Παπάγος – Κόροιβος
- 17:00 Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός