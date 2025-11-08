Ομάδες

GBL: Εκτός έδρας αποστολή στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός | Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)
INTIME SPORTS
08 Νοεμβρίου 2025, 11:49
BASKET LEAGUE

GBL: Εκτός έδρας αποστολή στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός | Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της GBL.

Μετά το ρεπό της περασμένης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρ. Παπανδρέου», με αμφότερες τις ομάδες να έχουν ρεκόρ 3-1. Ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί τα σημαντικά θέματα τραυματισμών, ειδικά στη θέση «5».

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (08/11) περιλαμβάνει ακόμα δύο αναμετρήσεις. Ο Άρης υποδέχεται τη Μύκονο, αναζητώντας την πρώτη νίκη του στο «Nick Galis Hall», όπου μέχρι στιγμής έχει 0/2. Το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα θέλει κι ο Πανιώνιος, έπειτα από 5 σερί ήττες, στην αναμέτρηση με το Μαρούσι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (08/11) στην GBL

  • 16:00 Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson (ERTSPORTS 1)
  • 18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 10 (5)
  2. ΑΕΚ 9 (5)
  3. ΠΑΟΚ 9 (5)
  4. Παναθηναϊκός 7 (4)
  5. Περιστέρι 7 (4)
  6. Κολοσσός Ρ. 7 (5)
  7. Προμηθέας Π. 7 (5)
  8. Καρδίτσα 6 (4)
  9. Μύκονος 6 (4)
  10. Άρης 6 (5)
  11. Ηρακλής 6 (5)
  12. Μαρούσι 5 (4)
  13. Πανιώνιος 5 (5)

*σε παρένθεση οι αγώνες που έχει κάθε ομάδα

Α1 Γυναικών: Εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός

Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ανοίγει (χρονικά) η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών. Η αναμέτρηση της Πυλαίας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο Παναθηναϊκός, μετά τον θρίαμβο του στο ντέρμπι «αιωνίων», υποδέχεται την Ανόρθωση Βόλου, στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

  • 11:45 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 13:00 Αμύντας – Πρωτέας Βούλας
  • 14:30 Παναθηναϊκός – Ανόρθωση Βόλου
  • 17:00 Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
  • 17:00 Αθηναϊκός – Παναθλητικός

Δράση και στην Elite League

Επτά αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (08/11) στην Elite League.

  • 16:00 Τρίκαλα – Μέγαρα
  • 17:00 Αιγάλεω – Δόξα Λευκάδας
  • 17:00 Πρωτέας Βούλας – Ψυχικό
  • 17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δάφνη
  • 17:00 ΑΓΕΧ – Σοφάδες
  • 17:00 Παπάγος – Κόροιβος
  • 17:00 Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός


