Παρτιζάν - Σίδνεϊ Κινγκς 93-90
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 11:57
EUROLEAGUE

Παρτιζάν - Σίδνεϊ Κινγκς 93-90

Στον πρώτο αγώνα, της ημέρας, για το "Παύλος Γιαννακόπουλος" η Παρτιζάν επικράτησε με 93-90 των Κινγκς με τους Αυστραλούς να χάνουν τρεις φορές την ευκαιρία στην εκπνοή για να στείλουν το ματς στην παράταση. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 
 
Η Παρτιζάν επικράτησε δύσκολα των Σίδνεϊ Κινγκς με 93-90 στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ζέλικι Ομπράντοβιτς ήταν ο Τζαμπάρι Πάρκερ, που σταμάτησε στους 24 πόντους, με τον Κάρλικ Τζόουνς να έχει άλλους 18.

Από την πλευρά των Σίδνεϊ Κινγκς πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζεϊλίν Γκάλογουεϊ με 20 πόντους με 6/10 τρίποντα, ενώ οι Κέντρικ Ντέιβις και Ξαβιέ Κουκς ακολούθησαν με 19 και 14 πόντους αντίστοιχα. 

Είναι χαρακτηριστικό πως οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση, τρεις φορές, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι Αυστραλοί στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα έχασαν τρία συνεχόμενα σουτ τριών πόντων και έτσι οι Σέρβοι έφτασαν στην τελική επικράτηση. 

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-46, 69-66, 93-90



