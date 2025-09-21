Παρτιζάν - Σίδνεϊ Κινγκς 93-90

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η Παρτιζάν επικράτησε δύσκολα των Σίδνεϊ Κινγκς με 93-90 στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ζέλικι Ομπράντοβιτς ήταν ο Τζαμπάρι Πάρκερ, που σταμάτησε στους 24 πόντους, με τον Κάρλικ Τζόουνς να έχει άλλους 18.

Από την πλευρά των Σίδνεϊ Κινγκς πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζεϊλίν Γκάλογουεϊ με 20 πόντους με 6/10 τρίποντα, ενώ οι Κέντρικ Ντέιβις και Ξαβιέ Κουκς ακολούθησαν με 19 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση, τρεις φορές, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι Αυστραλοί στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα έχασαν τρία συνεχόμενα σουτ τριών πόντων και έτσι οι Σέρβοι έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-46, 69-66, 93-90