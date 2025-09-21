Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεκάδα ο Χολμς
Ο Εργκίν Αταμάν έχει στην διάθεσή του τον Ρίσον Χολμς για το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τους Adelaide 36ers
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης
Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έστω και σε φιλικό αγώνα, θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα ο Ρισόν Χολμς.
Ο Αμερικανός είχε χάσει τον πρώτο αγώνα στην Μελβούρνη λόγω της καθυστερημένης άφιξης του στην Αυστραλία, αλλά σήμερα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.
Αναλυτικά η δωδεκάδα:
Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν