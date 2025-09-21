Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεκάδα ο Χολμς
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 11:51
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεκάδα ο Χολμς

Ο Εργκίν Αταμάν έχει στην διάθεσή του τον Ρίσον Χολμς για το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τους Adelaide 36ers

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έστω και σε φιλικό αγώνα, θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα ο Ρισόν Χολμς. 

Ο Αμερικανός είχε χάσει τον πρώτο αγώνα στην Μελβούρνη λόγω της καθυστερημένης άφιξης του στην Αυστραλία, αλλά σήμερα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. 

Αναλυτικά η δωδεκάδα:

Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν



