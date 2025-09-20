Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ
Instagram / thiaslsf
onsports team 20 Σεπτεμβρίου 2025, 15:45
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ δεν έχει ακολουθήσει τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά για να είναι πανέτοιμος για την έναρξη της σεζόν.

Ο Γάλλος σέντερ έκανε μια «δυνατή» ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας 17 φωτογραφίες και video με στιγμιότυπα από τη ζωή του, τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι ήταν δύσκολοι, λόγω του τραυματισμού του.

Ο Λεσόρ συνόδευσε το ποστ του με μια λεζάντας, στην οποία ανέφερε: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, όπως ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές. Πάλεψε σκληρά. Πέσε κάτω. Σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά για την αποστολή σου».

Δείτε το ποστ του παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
47 λεπτά πριν Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
2 ώρες πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved