Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ δεν έχει ακολουθήσει τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά για να είναι πανέτοιμος για την έναρξη της σεζόν.

Ο Γάλλος σέντερ έκανε μια «δυνατή» ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας 17 φωτογραφίες και video με στιγμιότυπα από τη ζωή του, τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι ήταν δύσκολοι, λόγω του τραυματισμού του.

Ο Λεσόρ συνόδευσε το ποστ του με μια λεζάντας, στην οποία ανέφερε: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, όπως ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές. Πάλεψε σκληρά. Πέσε κάτω. Σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά για την αποστολή σου».

Δείτε το ποστ του παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR