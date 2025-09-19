Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Με ανατροπή αλλά χωρίς να πείσει

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στο τουρνουά της Κρήτης τους Ιταλούς, παρότι βρέθηκαν να χάνουν μέχρι 13 πόντους.

Την πρώτη του νίκη με αντίπαλο επιπέδου EuroLeague, πήρε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» στο τουρνουά της Κρήτης επικράτησαν 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία είχε σημαντικές απουσίες.

Οι Ιταλοί δεν είχαν τους Τσάντσαρ, Σιλντς και Γκούντουριτς. Για τους Πειραιώτες έλλειψε ο τραυματίας Έβανς και οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο για ξεκούραση.

Το ματς δεν ήταν θεαματικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες ήταν ιδιαίτερα άστοχες και ειδικά ο Ολυμπιακός. Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Μπαρτζώκα βρέθηκε μέχρι και στο -13. Με μπροστάρη τον Φουρνιέ έκανε αντεπίθεση και τελικά ανέτρεψε την κατάσταση.

Ο Γάλλος με 15 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ακολούθησε με 12 ο Βεζένκοφ (7 βολές). Ο Γουόρντ πρόσθεσε 10 και ο Γουόκαπ 8. Για τους ηττημένους, ΛεΝτέι και Μπράουν είχαν από 13 και ο Νίμπο 10.

Την Κυριακή στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (νίκησε νωρίτερα τη Φενέρμπαχτσε) στον τελικό του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71