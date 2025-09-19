Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ομάδες για Final 4 - Περίεργο να μην το θέλουν Έλληνες στην Αθήνα»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε από την Αυστραλία ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό και ήταν αποκαλυπτικός και απολαυστικός.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε χωρίς δισταγμό για μια ακόμα φορά στους απεσταλμένους των ελληνικών Μέσων στην Αυστραλία και εμφανίστηκε με μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες της ομάδας του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Ευρωμπάσκετ και την πίκρα που του έμεινε, το Final 4 της Αθήνας και το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες δεν το ήθελαν στη χώρα τους, αλλά και τους Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Ματίας Λεσόρ, ενώ αποθέωσε την οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

Για το αν περίμενε ποτέ ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία:

«Όχι, φυσικά και όχι. Πιστεύω πως όχι μόνο εγώ αλλά όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναίκού. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση να είσαι στην Αυστραλία. Χθες παίξαμε στην Μελβούρνη σε ένα γήπεδο που ήταν sold out με 7-8 χιλιάδες Έλληνες. Τώρα καταλαβαίνω τι μου λέγανε ότι όλοι οι Έλληνες εδώ στην Αυστραλία ακολουθούν το μπάσκετ. Και ιδικά για τους φιλάθλους της ομάδας μας, είμαι πολπύ χαρούμενος που τους γνωρίζω από κοντά εδώ στην Αυστραλία».

Για τις σκέψεις του για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν:

«Έχουμε μια σπουδαία ομάδα. Είχαμε μια σπουδαία ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα επίσης κάναμε κάποιες νέες προσθήκες. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε για όλους τους μεγάλους στόχους μέσα στη σεζόν: για τον τίτλο στην Euroleague και για τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή, φυσικά, είναι περίοδος προετοιμασίας. Πολλοί παίκτες μόλις ήρθαν χθες το πρωί από το Eurobasket, κι εγώ μαζί. Όπως φάνηκε και χθες, έχουμε την ίδια στρατηγική. Το 90% της ομάδας είναι η ίδια και οι νέοι παίκτες έδωσαν καλή συμβολή, ειδικά ο Τολιόπουλος. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, θα μας βοηθήσει σίγουρα πολύ. Είναι πολύ έξυπνος παίκτης, τον αγαπώ επίσης. Τον παρακολουθούσα τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη, αλλά και στην Εθνική. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρογκαβόπουλο, που έδειξε κι εκείνος χθες ότι θα είναι σημαντικός παίκτης. Έχουμε, βέβαια, πολλές απουσίες αυτή τη στιγμή, αρκετές μάλιστα πολύ σημαντικές.

Πιστεύω ότι και φέτος αυτός ο Παναθηναϊκός, ακόμη κι αν συμμετείχαμε με δύο διαφορετικές ομάδες, θα μπορούσαν και οι δύο να διεκδικήσουν το Final Four! Ωστόσο, το σημαντικό είναι να βρούμε όλοι μαζί κάθε φορά την καλύτερη λύση και να παλέψουμε για τους στόχους, γιατί όλες οι ομάδες στην Euroleague είναι πολύ ανταγωνιστικές. Έχουμε μόνο λίγο χρόνο για προετοιμασία, μόλις 10 μέρες. Ελπίζω ότι μετά από αυτές τις 10 μέρες θα είμαστε έτοιμοι στο 100%».

Για το επόμενο μέρος που θα πρότεινε να γίνει το επόμενο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

Η Αυστραλία είναι ωραία, διαφορετική, κι αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει η διαφορετική νοοτροπία, οι διεθνείς ομάδες, οι μεγάλες ομάδες. Θα δούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα οργανώσουμε κι άλλο μεγάλο τουρνουά κάπου αλλού. Το γνωρίζω ήδη, αλλά δεν θα το μοιραστώ τώρα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος το ξέρει. Νομίζω ότι μετά από αυτό το τουρνουά, κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί σε όλο τον κόσμο, γιατί είδα το μεγάλο πάθος των Ελλήνων και των φιλάθλων του Παναθηναϊκού παντού στον πλανήτη, και θα είμαστε εκεί. Εύχομαι να μείνω εδώ για πολλά χρόνια, με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το σταφ, για να συνεχίσουμε μαζί.

Τώρα, φυσικά, είναι περίοδος προετοιμασίας, και τα επίσημα παιχνίδια ξεκινούν σε 10 μέρες. Αλλά στον αθλητισμό δεν έχει σημασία μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει και η συμμετοχή, η παρουσία στην κοινωνία. Και ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός σύλλογος στο μπάσκετ που έχει κάνει τόσο σπουδαία δουλειά. Όχι μόνο για την ομάδα, για εμάς, για τα γήπεδα, για αυτό το τουρνουά, αλλά και για την κοινότητα που εργάζεται γύρω από όλα αυτά.

Είδα εδώ και την κυρία Γιαννακοπούλου μαζί μας, και γενικά η οικογένεια Γιαννακόπουλου αγαπάει το μπάσκετ, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι γι’ αυτόν τον Παναθηναϊκό και για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, που αγαπούν τη χώρα τους».

Για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ:

«Ο Ματίας σίγουρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σήμερα, όμως, μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι όλα πάνε καλά και ίσως επιστρέψει πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιμέναμε. Εκτός από τον Ματίας, ελπίζω ότι όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, όλη η ομάδα θα είναι έτοιμη και θα βρίσκεται στο παρκέ στο πρώτο παιχνίδι της Euroleague».

Για το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ με την Τουρκία κι αν είναι χαρούμενος:

«Ακούστε, όλη η χώραε ίναι πολύ χαρούμενη γιατί μετά από πολλά χρόνια, μετά από 24 χρόνια, η Τουρκία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Και μάλιστα εκτός Τουρκίας. Το 2001 το τουρνουά είχε διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Άρα αυτή η δεύτερη θέση είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Όμως, για μένα είναι μια αναστάτωση, γιατί μου αρέσει να κερδίζω. Πάντα θέλω να είμαι πρώτος.

Όταν χάνεις κάποια ματς και βλέπεις ότι δεν έχεις τη δύναμη του αντιπάλου, δεν στεναχωριέσαι τόσο. Λες, «εντάξει, παίξαμε στον τελικό, αυτό είναι καλό για μας». Αλλά όταν έχεις τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τον χάνεις στις τελευταίες κατοχές, τότε για μένα είναι στενάχωρο. Φυσικά η ιστορία θα γράψει αυτό το αποτέλεσμα για την Τουρκία.

Στην μεγάλη πτήση για την Αυστραλία, έκατσα και είδα ξανά τα τελευταία 5 λεπτά του τελικού... Νομίζω πως μέχρι να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο με την Τουρκία, είτε σε Ευρωμπάσκετ, είτε σε Μουντομπάσκετ, είτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτόν τον τελικό που έχασα στις τελευταία στιγμές».

Για το Final Four της Αθήνας και αν νιώθει έξτρα πίεση επειδή θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού:

«Όχι, δεν θα έχω καμία πίεση, γιατί η πραγματική μας πίεση είναι να βρεθούμε στο Final Four και να το κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία αν θα παίξουμε στην Αθήνα, στο Βελιγράδι, στο ΣΕΦ, στην Κωνσταντινούπολη ή οπουδήποτε αλλού. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είναι στην Αθήνα. Θέλω να συγχαρώ όλες τις ομάδες της EuroLeague και τη διοργάνωση, γιατί επέλεξαν την πιο όμορφη αρένα στην Ευρώπη.

Και με τον κόσμο της Αθήνας, όπου όλοι αγαπούν το μπάσκετ, όχι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού, είναι σπουδαίο. Και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, θα είναι κάτι ξεχωριστό να διεξάγεται Final Four στην πόλη. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να καταφέρουν και οι δύο ομάδες να βρεθούν εκεί, γιατί το ότι το Final Four θα γίνει στην Αθήνα δεν σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα εκεί. Εμείς θα παλέψουμε για αυτό.

Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι του μπάσκετ και γενικότερα ο ελληνικός αθλητισμός θα απολαύσουν αυτό το Final Four. Για μένα είναι δύσκολο να καταλάβω πώς γίνεται κάποιοι στην Αθήνα ή στην Ελλάδα να μη θέλουν να φιλοξενηθεί το Final Four στη δική τους πόλη, στη δική τους χώρα. Αν συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη, όλοι θα έλεγαν ότι είναι παράξενο να μην θες να διεξάγεται Final Four στη χώρα σου.

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι οι ομάδες της EuroLeague πήραν μια σπουδαία και έξυπνη απόφαση. Και όλοι στην Ελλάδα θα το χαρούν, όπως και όλη η Ευρώπη θα απολαύσει την πιο όμορφη αρένα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ΟΑΚΑ».