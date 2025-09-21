Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Τζαϊτέ»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 21 Σεπτεμβρίου 2025, 02:24
EUROLEAGUE

«Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Τζαϊτέ»

Σημαντικό πρόβλημα στην Ντουμπάι BC με τον Μαμ Τζαϊτέ, σύμφωνα με το BasketNews. 

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκινάει η σεζόν για την Ντουμπάι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχει κίνδυνος ο Μαμ Τζαϊτέ να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ολόκληρη τη σεζόν. 

Όπως αναφέρει το «basketnews», ο 31χρονος σέντερ φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο και μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο Τζαϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μετά θα ξεκαθαρίσει το χρονικό διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
«Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Τζαϊτέ»
45 λεπτά πριν «Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Τζαϊτέ»
ΣΠΟΡ
Ελίνα Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί μέσα από τα χέρια μου»
3 ώρες πριν Ελίνα Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί μέσα από τα χέρια μου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι
4 ώρες πριν Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Σημαντική απώλεια ΠΑΟΚ, χαμόγελα στον Άρη κι έρχεται ντέρμπι στη Λεωφόρο
4 ώρες πριν Super League Βαθμολογία: Σημαντική απώλεια ΠΑΟΚ, χαμόγελα στον Άρη κι έρχεται ντέρμπι στη Λεωφόρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved