«Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Τζαϊτέ»
Σημαντικό πρόβλημα στην Ντουμπάι BC με τον Μαμ Τζαϊτέ, σύμφωνα με το BasketNews.
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκινάει η σεζόν για την Ντουμπάι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχει κίνδυνος ο Μαμ Τζαϊτέ να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ολόκληρη τη σεζόν.
Όπως αναφέρει το «basketnews», ο 31χρονος σέντερ φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο και μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.
Ο Τζαϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μετά θα ξεκαθαρίσει το χρονικό διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.