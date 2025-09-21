«Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Τζαϊτέ»

Σημαντικό πρόβλημα στην Ντουμπάι BC με τον Μαμ Τζαϊτέ, σύμφωνα με το BasketNews.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκινάει η σεζόν για την Ντουμπάι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχει κίνδυνος ο Μαμ Τζαϊτέ να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ολόκληρη τη σεζόν.

Όπως αναφέρει το «basketnews», ο 31χρονος σέντερ φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο και μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο Τζαϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μετά θα ξεκαθαρίσει το χρονικό διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.