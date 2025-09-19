Αταμάν: «Έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ, καταπληκτική πόλη το Σίδνεϊ»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε σίγουρος για τις δυνατότητες του ρόστερ του Παναθηναϊκού και δήλωσε εντυπωσιασμένος με την Αυστραλία.

Μπροστά από την εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ φωτογραφήθηκαν ο Παναθηναϊκός και η Παρτίζαν εν όψει του δεύτερου μέρους του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι δύο ομάδες έφτασαν στην πόλη της Αυστραλίας από την Μελβούρνη με πτήση τσάρτερ γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα και υπήρξε μία τελετή υποδοχής.

Στη συνέχεια ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στα media, τονίζοντας:

«Απίστευτη ατμόσφαιρα. Είναι κάτι διαφορετικά για εμάς. Είναι κάτι συναρπαστικό. Χθες παίξαμε έναν πολύ καλό αγώνα. Άπαντες απόλαυσαν την εμπειρία σε έναν υπέροχο οργανισμό όπως η nbl, εξαιρετική φιλοξενία και διαφορετική εμπειρία για εμάς. Πρώτη φορά που είμαι εδώ, νομίζω ότι πολλοί από τους παίκτες μου είναι για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Τώρα στο Σίδνεϊ, καταπληκτική πόλη. Ελπίζω λοιπόν ότι και τo τουρνουά, τα παιχνίδια που θα παίξουμε εδώ θα είναι ωραία», σημείωσε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

«Κάναμε μια καλά ομάδα και πάλι αυτή τη σεζόν. Εντάξει, τώρα είναι η προετοιμασία. Πολλοί από τους παίκτες μαζί με εμένα, ήρθαμε μόλις χθες από το Ευρωμπάσκετ και έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών, κάποιες απουσίες, σημαντικές απουσίες εδώ. Δείξαμε όμως και χθες ότι έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ. Οπότε έχουμε πλέον 10 μέρες για να ξεκινήσουμε την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ ανταγωνιστική και φέτος», πρόσθεσε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού.