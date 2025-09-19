Παναθηναϊκός και Παρτίζαν μαζί στο Σίδνεϊ για τη συνέχεια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Οι δύο ομάδες ταξίδεψαν με την ίδια πτήση τσάρτερ από την Μελβούρνη για το Σίδνεϊ, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μετά από τέσσερις ημέρες παραμονής στην Μελβούρνη, ο Παναθηναϊκός έκανε το επόμενο βήμα στο ιστορικό του ταξίδι στην Αυστραλία. Στις 12 το μεσημέρι (ώρα Αυστραλίας) η αποστολή των «πράσινων προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, καθώς την Κυριακή (21/9) θα δώσει το δεύτερο φιλικό αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέναντι στους Αδελαΐδα 36ερς.

Στην ίδια πτήση τσάρτερ βρισκόταν και η αποστολή της Παρτίζαν, η οποία αντιμετωπίζει την ίδια μέρα τους Σίδνεϊ Κινγκς.

Μετά την επιτυχία που είχε η παρουσία των πράσινων στην Μελβούρνη και τις συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης που βίωσαν όλοι, αναμένονται ανάλογες εικόνες και με την ελληνική παροικία του Σίδνεϊ.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το δεύτερο φιλικό επί αυστραλιανού εδάφους θα είναι και ο Ρισόν Χολμς, συμπληρώνοντας έτσι μια δωδεκάδα παικτών.