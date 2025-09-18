Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Τα highlights από την «πράσινη» νίκη στη Μελβούρνη
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, 15:30
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Παρτιζάν

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Τα highlights από την «πράσινη» νίκη στη Μελβούρνη

Με νίκη ξεκίνησε τις αναμετρήσεις στην ιστορική περιοδεία στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Παναθηναϊκός AKTOR επικρατώντας 91-82 της Παρτιζάν.

Αποστολή στην Αυστραλία

Την πρώτη ημέρα που (σχεδόν) όλη η ομάδα του «τριφυλλιού» συγκεντρώθηκε (και παρά την κούραση που υπήρχε στους περισσότερους λόγω του ταξιδιού Αθήνα – Μελβούρνη), ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κόντρα στους Σέρβους, σε έναν αγώνα… γιορτή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 91-82 με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ιδιαιτέρως ορεξάτο και φορτσάτο. Ο Τούρκος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ , ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Αμερικανός ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους αλλά και 8 ασίστ, ενώ ο Έλληνας; παίκτης είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR



