Η αγκαλιά της Δέσποινας Γιαννακοπούλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να χαιρετάει όλη την αποστολή του Παναθηναϊκού.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Όπως είναι φυσιολογικό όλα τα φώτα έπεσαν πάνω του όταν ο Σέρβος τεχνικός έσπευσε προς το μέρος της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου, μητέρας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με την οποία είχε θερμό εναγκαλισμό και με την οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει για λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση.

Άλλωστε είναι γνωστές οι εξαιρετικές σχέσεις της οικογένειας Γιαννακόπουλου με τον Σέρβο τεχνικό ο οποίος κάθε χρόνο δίνει το παρών στο τουρνουά που γίνεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.