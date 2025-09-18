Οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την εμφάνιση που δημιούργησε ειδικά για τους αγώνες της Αυστραλίας και το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζοντι απόψε κόντα στην Παρτιζάν με τις νέες του εμφανίσεις.

Οι "πράσινοι" αποφάσισαν να σχεδιάσουν νέες μοναδικές εμφανίσεις αποκλειστικά και μόνο για τις αναμετρήσεις της Αυστραλίας και να τιμήσουν ακόμα περισσότερο τον εμβληματικό και κορυφαίο παράγοντα στην ιστορία της ομάδας.

Πρόκειται για τις limited edition εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» στο τουρνουά κι απευθύνεται και στους Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας, όπως καταδεικνύουν και τα μπλε-λευκά χρώματα που έχουν προστεθεί στη λαιμόκοψη αλλά και στις ρίγες στα πλάγια.