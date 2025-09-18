Ομάδες

Η είσοδος του Παναθηναϊκού με τον ύμνο του "τριφυλλιού"
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, 12:31
EUROLEAGUE

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έκανε την είσοδό της στο γήπεδο υπό τους ήχους του ύμνου των "πράσινων" και μικρά παιδιά να συνοδεύουν τους αθλητές. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης
 
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν για την καθιερωμένη προθέρμανση τους στην John Cain Arena υπό τους ήχους του ύμνου του «τριφυλλιού», συνοδευόμενοι από 12 παιδιά της ομογένειας.

Περίπου 20 λεπτά πριν το τζάμπολ της ιστορικής φιλικής αναμέτρησης για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν μπήκαν στην John Cain Arena για την καθιερωμένη τους προθέρμανση, κάτω από τους ήχους του ύμνου της ομάδας. 

