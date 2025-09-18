Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Ένας φιλικός αγώνας ορισμός της γιορτής

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η ώρα για το τζάμπολ του σπουδαίου φιλικού μεταξύ Παναθηναϊκού και Παρτιζάν έφτασε με τους διοργανωτές του αγώνα να έχουν ετοιμάσει σειρά από εντυπωσιακα happenings κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά την παρουσίαση και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, θα ανταλλάξει φανέλες με τον πρόεδρος της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Ακόμη, κατά την διάρκεια του ημιχρόνου Έλληνες και Σέρβοι ομογενείς θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς των χωρών τους, ενώ θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις.