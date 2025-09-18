Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Ένας φιλικός αγώνας ορισμός της γιορτής

Μετά την παρουσίαση και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, θα ανταλλάξει φανέλες με τον πρόεδρος της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.
Ακόμη, κατά την διάρκεια του ημιχρόνου Έλληνες και Σέρβοι ομογενείς θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς των χωρών τους, ενώ θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις.
?Παναθηναϊκός και Παρτιζάν στο παρκέ του John Cain Arena».— OnSports (@OnSportsgr) September 18, 2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους και ο κόσμος τις αποθέωσε. #onsports #onsportsgr #panathinaikos #australia #paobc #partizan pic.twitter.com/9eGFPLaCGR