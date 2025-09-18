Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Ένας φιλικός αγώνας ορισμός της γιορτής
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, 12:19
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Ένας φιλικός αγώνας ορισμός της γιορτής

Πολλά happenigs έχουν σχεδιαστεί για να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης
 
Η ώρα για το τζάμπολ του σπουδαίου φιλικού μεταξύ Παναθηναϊκού και Παρτιζάν έφτασε με τους διοργανωτές του αγώνα να έχουν ετοιμάσει σειρά από εντυπωσιακα happenings κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Μετά την παρουσίαση και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, θα ανταλλάξει φανέλες με τον πρόεδρος της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

 Ακόμη, κατά την διάρκεια του ημιχρόνου Έλληνες και Σέρβοι ομογενείς θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς των χωρών τους, ενώ θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις. 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»
32 λεπτά πριν Οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»
EUROLEAGUE
Η είσοδος του Παναθηναϊκού με τον ύμνο του "τριφυλλιού"
47 λεπτά πριν Η είσοδος του Παναθηναϊκού με τον ύμνο του "τριφυλλιού"
SUPER LEAGUE
Κίνδυνος για κεκλεισμένων το ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
57 λεπτά πριν Κίνδυνος για κεκλεισμένων το ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Ένας φιλικός αγώνας ορισμός της γιορτής
59 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Ένας φιλικός αγώνας ορισμός της γιορτής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο