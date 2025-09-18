Ομάδες

Στο «John Cain Arena» και ο Χολμς (pics, vid)
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, 12:05
EUROLEAGUE

Στο «John Cain Arena» και ο Χολμς (pics, vid)

Ο Ρισόν Χολμς βρίσκεται και αυτός στην Αυστραλία και θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του, χωρίς όμως να αγωνιστεί.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Στην Αυστραλία και στο «John Cain Arena» βρίσκεται και ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού έφτασε πριν από λίγο στην πόλη της Μελβούρνης και κατευθεία από το αεροδρόμιο βρέθηκε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Ο Ρισόν Χολμς θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για τον αποψινό αγώνα με την Παρτιζάν, αλλά φυσικά δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

a5c3ae35 0893 4f3f 94aa fdb7e0f4c4c8



