Πράσινο και… γαλανόλευκο το «John Cain Arena» (pics,vid)

Οι Έλληνες ομογενείς έχουν ξεκινήσει να κάνουν την εμφάνισή τους στο γήπεδο, με το πράσινο και το γαλάζιο χρώμα να κυριαρχεί, ενώ υπάρχουν και πολλοί με Ελληνικές παραδοσιακές στολές.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο… ελληνισμός «χτυπάει»… πράσινο αυτές τις ημέρες στη Μελβούρνη καθώς η παρουσία της ομάδας του Παναθηναϊκού έχει ενθουσιάσει την ομογένεια.

Όλο αυτό το διάστημα που οι «πράσινοι» βρίσκονται στη Μελβούρνη έχουν γίνει αντικείμενο… λατρείας για τους Έλληνες της διασποράς οι οποίοι εκδηλώνουν την αγάπη τους για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα με κάθε τρόπο.

Ήδη οι πρώτοι Έλληνες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις εξέδρες του «John Cain Arena», με το πράσινο και το γαλανόλευκο χρώμα να κυριαρχεί, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Παρτιζάν με Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές.