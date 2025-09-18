Στο «John Cain Arena» ο Παναθηναϊκός (pics, vid)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί το φιλικό με την Παρτιζάν με τους «πράσινους» να ξεκινούν το… ζέσταμά τους και τις εξέδρες να αρχίζουν να παίρνουν… ζωή.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Λίγη ώρα απέμεινε για το πρώτο τζάμπολ του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, με τους «πράσινους» να βρίσκονται ήδη στο «John Cain Arena».

Σε λίγο το πρώτο φιλικό του «τριφυλλιού», κόντρα στην Παρτιζάν θα ξεκινήσει και το Onsports.gr σας παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες από το γήπεδο.