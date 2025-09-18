Ομάδες

Στο «John Cain Arena» ο Παναθηναϊκός (pics, vid)
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, 11:23
EUROLEAGUE

Στο «John Cain Arena» ο Παναθηναϊκός (pics, vid)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί το φιλικό με την Παρτιζάν με τους «πράσινους» να ξεκινούν το… ζέσταμά τους και τις εξέδρες να αρχίζουν να παίρνουν… ζωή.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Λίγη ώρα απέμεινε για το πρώτο τζάμπολ του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, με τους «πράσινους» να βρίσκονται ήδη στο «John Cain Arena».

Σε λίγο το πρώτο φιλικό του «τριφυλλιού», κόντρα στην Παρτιζάν θα ξεκινήσει και το Onsports.gr σας παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες από το γήπεδο.

2278f91c d1b9 4487 bf04 a37ac3ade0fd

a14b0daf 01e1 424b 99f0 3dade8dcbd68

5dd8cf72 5a17 4a56 b6e6 1c7ef4df0071

ef206734 ae4b 424a 90c9 096f462a0e88



