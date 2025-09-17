Προπονήθηκε στην John Cain Arena ο Παναθηναϊκός (pics, vids)

Την πρώτη του προπόνηση στο γήπεδο που θα αντιμετωπίσει αύριο την Παρτιζάν, πραγματοποίησε σήμερα η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην John Cain Arena το γήπεδο που θα διεξαχθεί η πρώτη φιλική αναμέτρηση για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Παρτίζαν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία φτάνει στο τέλος της με τους παίκτες που έχουν ταξιδέψει ήδη να πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση στη John Cain Arena, όπου αύριο θα αντιμετωπίσουν την Παρτιζάν, στο πρώτο τους φιλικό μπροστά στην ομογένεια.

Οι ετοιμασίες του γηπέδου ενόψει του τουρνουά έχουν ολοκληρωθεί και πλέον είναι όλα έτοιμα να υποδεχθούν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και Έλληνες φιλάθλους που αναμένεται να γεμίσουν το κλειστό.

Δείτε τα video: