Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Προπονήθηκε στην John Cain Arena ο Παναθηναϊκός (pics, vids)
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 17 Σεπτεμβρίου 2025, 10:48
EUROLEAGUE

Προπονήθηκε στην John Cain Arena ο Παναθηναϊκός (pics, vids)

Την πρώτη του προπόνηση στο γήπεδο που θα αντιμετωπίσει αύριο την Παρτιζάν, πραγματοποίησε σήμερα η ομάδα του Παναθηναϊκού. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην John Cain Arena το γήπεδο που θα διεξαχθεί η πρώτη φιλική αναμέτρηση για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Παρτίζαν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία φτάνει στο τέλος της με τους παίκτες που έχουν ταξιδέψει ήδη να πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση στη John Cain Arena, όπου αύριο θα αντιμετωπίσουν την Παρτιζάν, στο πρώτο τους φιλικό μπροστά στην ομογένεια.

Οι ετοιμασίες του γηπέδου ενόψει του τουρνουά έχουν ολοκληρωθεί και πλέον είναι όλα έτοιμα να υποδεχθούν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και Έλληνες φιλάθλους που αναμένεται να γεμίσουν το κλειστό.

Δείτε τα video:

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης
14 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένας πρώην... elite στη Λεωφόρο
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένας πρώην... elite στη Λεωφόρο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε πρωτοβουλία για τα απειλητικά μηνύματα στην οικογένεια Αντετοκούνμπο
22 λεπτά πριν Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε πρωτοβουλία για τα απειλητικά μηνύματα στην οικογένεια Αντετοκούνμπο
EUROBASKET
Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο
28 λεπτά πριν Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα, αλλά κανείς δεν το κάνει (από τα πιο βρώμικα σημεία κουζίνας)