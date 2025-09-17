Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Το κανάλι που θα μεταδώσει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Οnsports team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 08:27
EUROLEAGUE

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR στην Αυστραλία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το «τριφύλλι» θα δώσει δύο φιλικά σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν (18/09, 12:30) και τους Adelaide 36ers (21/9, 12:00). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια θα μπορέσουν να απολαύσουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, καθώς θα μεταδοθούν κι από το ERT World.



