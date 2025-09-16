Καφρίτσας: «Φανταστικό να προπονούμαι με τον Παναθηναϊκό, τον Ναν και τον Γκίντι» (vid)

Οnsports Τeam

Ο Ελληνοαυστραλός παίκτης, Έρικ Καφρίτσας, μίλησε για την εμπειρία του με το «τριφύλλι» στο στήθος και αποκάλυψε το μεγάλο του όνειρο.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ένας από τους παίκτες που βοηθάνε τον Παναθηναϊκό στις προπονήσεις (μέχρι να καταφτάσει στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ παικτών του «τριφυλλιού») είναι και ο Ελληνοαυστραλός, Έρικ Καφρίτσας.

Ο νεαρός παίκτης μίλησε σε ελληνικά μέσα για την εμπειρία του να προπονείται με το «τριφύλλι» στο στήθος, δίπλα σε παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν και ο Τζος Γκίντι και αποκάλυψε το μεγάλο του όνειρο. Την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου, έτσι ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψει στη χώρα μας και να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη σημερινή του εμπειρία: Είναι μια φανταστική εμπειρία να προπονούμαι με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Να μπορώ να προπονηθώ με παίκτες από το ΝΒΑ όπως ο Κέντρικ Ναν και ο Τζος Γκίντι. Ήταν φανταστικό. Ήταν πολύ ωραίο.

Για το μεγάλο του όνειρο: Έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πάρω ελληνικό διαβατήριο. Θέλω να παίζω στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο. Γι αυτό προσπαθώ να πάρω το διαβατήριο και του χρόνου να είμαι στην Ελλάδα.

Για το πως βλέπει πως μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό είναι στην Αυστραλία: Είναι πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό για όλους τους Έλληνες εδώ να έρχεται αυτή η ομάδα, ο Παναθηναϊκός.

Για το αν υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό: Είμαι Παναθηναϊκός, ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι το Νο1. ΠΑΟ.