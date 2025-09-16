Το 6ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έγραψε ιστορία στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Οnsports Τeam

Μια ιστορική ημέρα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μία μέρα που θα θυμόμαστε για πάντα, αφού γράφτηκε ιστορία με τη διεξαγωγή του 6ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο.

Περισσότεροι από 42.000 φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR κατέκλυσαν τον ιερό αυτό χώρο και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Από τις 17:00 που άνοιξαν οι θύρες του Καλλιμαρμάρου, η ατμόσφαιρα ήταν μαγική και αντάμειψε όλους όσοι βρέθηκαν στο Στάδιο.

Με τον Εργκίν Αταμάν, τον Κώστα Σλούκα και όλα τα μέλη του Παναθηναϊκού AKTOR να γνωρίζουν την αποθέωση, άπαντες έζησαν κάτι που θα θυμούνται εφ’ όρου ζωής. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Partizan Mozzart Bet Belgrade πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (75-64).

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο (6-15 στο 8′), το οποίο διατήρησαν μέχρι το ημίχρονο (27-36 στο 20′). Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πίεσαν περισσότερο στην άμυνα και πλησίασαν ως το -5 (37-42 στο 24′). Η ευστοχία από την περιφέρεια αρκούσε όμως για να διατηρήσει την Partizan Mozzart Bet Belgrade σε θέση οδηγού ως το φινάλε (64-75).

Τα δεκάλεπτα: 15-8, 27-36, 43-57, 64-75

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Μωραΐτης 2, Σλούκας, Οσμάν 5, Σαμοντούροβ 2, Παπαπέτρου 7, Γκραντ 11, Ναν 16 (1), Λεσόρ, Αντετοκούνμπο 1, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν 6.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE (Ομπράντοβιτς): Ντέιβις 12, Λούντμπεργκ 8, Τζόουνς 9, Ντιλικινά 4, Ουάσινγκτον 13, Κοπρίβιτσα 1, Νάκιτς 2, Ποκουσέβσκι 8, Μπράουν 2, Μπόνγκα 5, Τζόουνς 11.

Νίκη για την Anadolu Efes Istanbul

Στο πρώτο χρονικά φιλικό παιχνίδι, η Anadolu Efes Istanbul επικράτησε της Maccabi Playtika Tel Aviv (89-66), εκμεταλλευόμενη το επιθετικό ξέσπασμα που είχε στο δεύτερο μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-38, 71-53, 89-66

ANADOLU EFES ISTANBUL (Μιγιάτοβιτς): Μπομπουά 9, Νουόρα 6, Μπράιαντ 16 (2), Σμιτς 11 (1), Τόμπσον 4, Τζόνσον 4, Οζντεμίρογλου 1, Χόλατς 3, Οσμάνι 14, Οτούρου 14, Γιλμάζ, Γουίλις 7.

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV (Κάτας): Χορντ 14, Σίμονς 4 (1), Λόιντ 11 (1), Μένκο 6 (1), Σόρκιν 2, Μέιερ 4, Ρέιμεν 2, ΝτιΜπαρτολομέο, Ριβέρο 9, Κοέν 1, Ράντολφ 11, Γιοκουμπάιτις 2.