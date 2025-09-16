Η EA7 Emporio Armani Milan κατέκτησε το 4ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οnsports Τeam

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου, στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου. Την πρώτη θέση κατέκτησε η EA7 Emporio Armani Milan που επικράτησε στον τελικό του Παναθηναϊκού με 77-64.

Την τρίτη θέση του σπουδαίου τουρνουά στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του «τριφυλλιού», Παύλου Γιαννακόπουλου, κατέλαβε η Anadolu Efes, καθώς επιβλήθηκε με 87-81 της Maccabi Playtika Tel Aviv στον μικρό τελικό.

Τις απονομές στις δύο φιναλίστ του μικρού τελικού αμέσως μετά τη λήξη του έκανε πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο οποίος βράβευσε και τον Παναθηναϊκό και την EA7 Emporio Armani Milan μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του τελικού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για την αυτοθυσία και αυταπάρνηση που επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτων και του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της ομάδας, Βασίλης Παρθενόπουλος προσέφερε αναμνηστική πλακέτα στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο.

Ο αγώνας…

Ισορροπημένο ήταν το ματς στα πρώτα του λεπτά με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 10-9 στο 5’ και να κλείνει το δεκάλεπτο προηγούμενος με 20-18. Οι πράσινοι έκαναν το 26-23 στο 14’ με την ιταλική ομάδα να προσπερνά με 28-26 στο επόμενο λεπτό. Στο 19’ η EA7 Emporio Armani Milan ξέφυγε με 40-32 πριν το φινάλε του ημιχρόνου με 40-33. Οι Ιταλοί έφτασαν στο +9 στο 23’ (37-46) με τον Παναθηναϊκό να μειώνει σε 46-42 στο επόμενο λεπτό. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους προηγούμενους με 58-53, στο 36’ ξέφυγαν με 71-60 και πήραν τη νίκη με 77-64

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 33-40, 53-58, 64-77

Παναθηναϊκός (Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π. 3 (1), Γουόλτερς 10 (1), Λι 7, Παπαγιάννης 7, Μποχωρίδης 8 (2), Γουίλιαμς 7, Άντριους 9 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 2, Μαντζούκας 4 (1), Γκουντάιτις 7.

EA7 Emporio Armani Milan (Μεσίνα): Ντέιβις 20, Τόμας 8 (1), Μήτρου-Λονγκ 9 (1), Μέλι 6, Μπάρον 12 (2), Ρίτσι 2, Μπλίγκχα, Χολ 5 (1), Μπαλντάζο 10 (2), Αλβίτι, Χάινς 5.



Anadolu Efes – Maccabi Playtika Tel Aviv 87 – 81

Την τρίτη θέση του 4ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κατέκτησε η Anadolu Efes, καθώς επιβλήθηκε με 87-81 της Maccabi Playtika Tel Aviv στον μικρό τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 58-36, 72-63, 87-81

Anadolu Efes (Αταμάν): Μπομπουά 12 (2), Μπαλμπάι , Ιλιασόγλου, Γκαζι 7 (1), Κλάιμπερν 12, Γκιούβεν, Άρνα 16 (3), Τουντσέρ, Πλάις 4, Μίτσιτς 18 (2), ΕμΜπαγιέ 11 (2), Πολονάρα, Ζίζιτς 7.

Maccabi Playtika Tel Aviv (Κάτας): Μπόλγουιν 20 (1), Μάρτιν 11 (1), Μένκο, Σόρκιν 4, Πνίνι, Ντι Μπαρτολομέο, Χίλιαρντ 2, Κοέν 6 (2), Χόλινς, Πόιθρες 10, Νίμπο 14, Zιβ, Κόλσον 14 (1).

Τα αποτελέσματα του 4ου «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

1ος Ημιτελικός: Maccabi Playtika Tel Aviv – EA7 Emporio Armani Milan 71-80

2ος Ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Anadolu Efes 86-71

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός: Anadolu Efes – Maccabi Playtika Tel Aviv 87 – 81

Τελικός: Παναθηναϊκός – EA7 Emporio Armani Milan 64 – 77

Η τελική κατάταξη του 4ου «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος»