Η AX Armani Exchange Milan κατέκτησε το 2ο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος»

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 το 2ο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο κατέκτησε η AX Armani Exchange Milan επικρατώντας στον τελικό της Maccabi FOX Tel Aviv με 78-69. Την τρίτη θέση του σπουδαίου τουρνουά στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Συλλόγου μας, Παύλου Γιαννακόπουλου κατέλαβε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, καθώς επιβλήθηκε με 84-74 της Fenerbahce Beko στον μικρό τελικό. Τις απονομές στις ομάδες έκανε μετά το πέρας του τελικού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πήρε πανάξια τη νίκη έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Ντεσόν Τόμας με 21 πόντους και τον Τζίμερ Φριντέτ να τον ακολουθεί με 17 και 5 στα 6 τρίποντα.

Η Fenerbahce Beko ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και στο 4’ βρέθηκε να προηγείται με 9-3. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αντέδρασε και στο 7’ προσπέρασε με 19-13, με την τουρκική ομάδα να ισοφαρίζει σε 19-19. Το φινάλε του δεκαλέπτου βρήκε το «τριφύλλι» προηγούμενο με 24-21 , ενώ στο 12’ πήρε προβάδισμα έξι πόντων (30-24). Οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 34-25 στο 14’ και με 37-27 στο 15’. Η Fenerbahce Beko μείωσε σε 37-31 στο 17’, όμως ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκλεισε το ημίχρονο έχοντας μια διαφορά 15 πόντων (48-33). Στο 22’ το «τριφύλλι» πήρε… αέρα 22 πόντων (55-33), ενώ στο 26’ η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μείωσε σε 59-42. Η Fenerbahce Beko πλησίασε σε 61-49 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και στο 33’ μείωσε σε 65-55! Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και έφτασε στη νίκη με 84-74.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 48-33, 63-49, 84-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (Πεδουλάκης): Τόμας 21 (2), Ράις 12 (2), Παπαγιάννης, Παπαπέτρου 5, Παππάς, Τζόνσον 3 (1), Μπράουν, Φριντέτ 17 (5/6 τρίποντα), Καλάθης 9 (1), Μήτογλου, Μπεντίλ 6, Γουάιλι 2, Βουγιούκας 9.

FENERBAHCE BEKO (Ομπράντοβιτς): Τιρπάντσι 5, Βέστερμαν 2, Μαχμούτογλου 6 (1), Κάλινιτς 6, Μπιμπέροβιτς 11 (2), Σλούκας 2, Γουίλιαμς 6, Καντάν 13 (2), Ντίξον, Ντουβερίογλου 14, Στίματς 4.