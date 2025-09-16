Η AX Armani Exchange Milan κατέκτησε το 2ο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος»
Σε... ιταλικά χέρια καέληξε η κούπα του 2ου τουρνούα που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 το 2ο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο κατέκτησε η AX Armani Exchange Milan επικρατώντας στον τελικό της Maccabi FOX Tel Aviv με 78-69. Την τρίτη θέση του σπουδαίου τουρνουά στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Συλλόγου μας, Παύλου Γιαννακόπουλου κατέλαβε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, καθώς επιβλήθηκε με 84-74 της Fenerbahce Beko στον μικρό τελικό. Τις απονομές στις ομάδες έκανε μετά το πέρας του τελικού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πήρε πανάξια τη νίκη έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Ντεσόν Τόμας με 21 πόντους και τον Τζίμερ Φριντέτ να τον ακολουθεί με 17 και 5 στα 6 τρίποντα.
Η Fenerbahce Beko ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και στο 4’ βρέθηκε να προηγείται με 9-3. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αντέδρασε και στο 7’ προσπέρασε με 19-13, με την τουρκική ομάδα να ισοφαρίζει σε 19-19. Το φινάλε του δεκαλέπτου βρήκε το «τριφύλλι» προηγούμενο με 24-21 , ενώ στο 12’ πήρε προβάδισμα έξι πόντων (30-24). Οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 34-25 στο 14’ και με 37-27 στο 15’. Η Fenerbahce Beko μείωσε σε 37-31 στο 17’, όμως ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκλεισε το ημίχρονο έχοντας μια διαφορά 15 πόντων (48-33). Στο 22’ το «τριφύλλι» πήρε… αέρα 22 πόντων (55-33), ενώ στο 26’ η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μείωσε σε 59-42. Η Fenerbahce Beko πλησίασε σε 61-49 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και στο 33’ μείωσε σε 65-55! Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και έφτασε στη νίκη με 84-74.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 48-33, 63-49, 84-74
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (Πεδουλάκης): Τόμας 21 (2), Ράις 12 (2), Παπαγιάννης, Παπαπέτρου 5, Παππάς, Τζόνσον 3 (1), Μπράουν, Φριντέτ 17 (5/6 τρίποντα), Καλάθης 9 (1), Μήτογλου, Μπεντίλ 6, Γουάιλι 2, Βουγιούκας 9.
FENERBAHCE BEKO (Ομπράντοβιτς): Τιρπάντσι 5, Βέστερμαν 2, Μαχμούτογλου 6 (1), Κάλινιτς 6, Μπιμπέροβιτς 11 (2), Σλούκας 2, Γουίλιαμς 6, Καντάν 13 (2), Ντίξον, Ντουβερίογλου 14, Στίματς 4.