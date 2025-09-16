Η κούπα του πρώτου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έμεινε στο ΟΑΚΑ

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κατέκτησε την κούπα του ιστορικού πρώτου τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κατέκτησε το 1ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, τον Σεπτέμβριο του 2018, στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του «τριφυλλιού». Οι «πράσινοι» επικράτησαν στον τελικό της Φενέρμπαχτσε με 85-80, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Ματ Λοτζέσκι με 13 πόντους.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Μακάμπι FOX Τελ Αβίβ, η οποία επικράτησε της Χίμκι με 86-82 στον Μικρό Τελικό. Επρόκειτο για ένα άκρως επιτυχημένο Τουρνουά που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ το διήμερο 27 και 28 Σεπτεμβρίου εις μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, το λάβαρο του οποίου βρίσκεται πια και για πάντα στην οροφή του Κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Στο αγωνιστικό σκέλος του τελικού, οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στο ματς και στο 4’ βρέθηκαν να προηγούνται με 10-4, ενώ έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο όντες μπροστά στο σκορ με 22-15. Στο 12’ η Φενέρ μείωσε σε 24-21 και στο 15’ προσπέρασε με 28-27, ωστόσο το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε το «τριφύλλι» προηγούμενο 42-41. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πήρε… αέρα έξι πόντων στο 22’ (47-41) διαφορά που διατήρησε μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (68-62). Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου και συγκεκριμένα στο 33’ οι «πράσινοι» ξέφυγαν με διψήφια διαφορά πόντων (74-62) και παρά τις προσπάθειες της Φενερμπαχτσέ έφτασε στη νίκη με 85-80.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 42-41, 68-62, 85-80

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πασκουάλ): Τόμας 11 (1), Λάνγκφορντ 5, Λάσμε 10 (4 ριμπάουντ), Παπαπέτρου 11 (1), Παππάς 12 (2), Γκιστ 2, Λεκαβίτσιους 6 (2), Λοτζέσκι 13 (3), Αντετοκούνμπο 3 (1), Μήτογλου 4, Καλάθης 8 (11 ασίστ).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ομπράντοβιτς): Μέλι 7, Μαχμούτογλου 2, Ένις 9 (1), Κάλινιτς 7 (1, Σλούκας 15 (3), Γκούντουριτς 4, Γκιουλέρ, Ντίξον 10 (2), Ντουβερίογλου 7, Ντατόμε 4, Λοβέρν 15 .

Η Μακάμπι την τρίτη θέση

Στον μικρό τελικό η Μακάμπι FOX Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει της Χίμκι και να κατακτήσει την τρίτη θέση, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Τάιους με 23 πόντους. Από πλευράς Ρώσων, που ήταν μπροστά στο σκορ κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ξεχώρισε ο Μίκι με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 43-39, 69-62, 82-86

Χίμκι (Μπαρτζώκας): Σβεντ 16 (3/11 τρίποντα), Μποστ, Κρόκερ 14 14 (4/6 τρίποντα), Βιάλτσεφ 2, Ζάιτσεφ 4, Μόνια 2, Γκιλ 9 (1), Γιακούσιν, Ζούμπκοφ 6, Τζένκινς 7 (1) Τόμας 2, Μίκι 20 (8 ριμπάουντ).

Μακάμπι FOX Τελ Αβίβ (Σπάχια): Ρέι 4, Ουίλμπεκιν 10 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Πάργκο 8 (6 ασίστ), Ρολ 18 (2), Τάιους 23 (9 ριμπάουντ), Ντιμπαρτολομέο, Κοέν 6, Μπλακ 11 (13), Ζούσμαν 6 (2).