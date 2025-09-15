Day 1 στην Αυστραλία: Η καλύτερη «αποζημίωση» μετά από ένα απαιτητικό ταξίδι!

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Ηλίας Λαλιώτης γράφει από την Μελβούρνη για την πρώτη ημέρα παραμονής του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, ενόψει του ιστορικού 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η πρώτη ημέρα παραμονής του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία ολοκληρώθηκε.

Μετά από ένα απαιτητικό και κουραστικό ταξίδι, το οποίο κράτησε κάτι παραπάνω από 24 ώρες, καθώς ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (13/9) από την Αθήνα, οι «πράσινοι» έφτασαν τα ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας) της Δευτέρας (15/9) στη Μελβούρνη, με ενδιάμεσο σταθμό το Ντουμπάι.

Η μικρή -σε παίκτες- αποστολή αποτελούμενη από τους Ναν, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο και Κουζέλογλου αποζημιώθηκε λίγες ώρες αργότερα από τη θερμή υποδοχή που της ετοίμασε η πολυπληθέστατη ελληνική κοινότητα του Όκλεϊ και της Μελβούρνης.

Σε ένα από τα πολλά ελληνικά εστιατόρια της περιοχής, μαζεύτηκαν 100άδες Έλληνες, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, για να ζήσουν μια μοναδική στιγμή. Μια στιγμή που πριν από λίγο καιρό ελάχιστοι θα φαντάζονταν πως θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από τα ινδάλματά τους.

Ιστορικές στιγμές, τις οποίες κάνει πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός, μέσω του σπουδαίου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ένα τουρνουά που είχε γίνει εξαρχής θεσμός στην Ευρώπη και πλέον άνοιξε τα φτερά του για άλλες ηπείρους, ώστε να τιμήσει την μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Τριφυλλιού, μέχρι τα πέρατα του κόσμου.

Ο Κέντρικ Ναν είδε τον κόσμο να παραληρεί μόλις εμφανίστηκε, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μπήκε γρήγορα στο κλίμα της οικογένειας που αποτελεί ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του. Μάλιστα και ο ίδιος ήταν εμφανώς συγκινημένος, μιας και συνάντησε μετά από καιρό συγγενείς του που μένουν μόνιμα στην Αυστραλία εδώ και πολλά χρόνια.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (16/9) περιλαμβάνει προπόνηση το πρωί και νέα συνάντηση με τους Έλληνες της ομογένειας το απόγευμα.

Η τεράστια επιτυχία του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ωστόσο, ήδη καταγράφηκε. Στα πρόσωπα των ανθρώπων κάθε ηλικίας, που είτε μιλούσαν καλά ελληνικά, είτε πιο σπαστά, είτε και καθόλου, όταν είδαν για πρώτη φορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τους εκπροσώπους του εδώ στην Αυστραλία. Χαμόγελα και μάτια που τα έλεγαν όλα...