Ανακοίνωσε Κάι Τζόουνς η Εφές

Οnsports Τeam

Η Αναντόλου Εφές ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κάι Τζόουνς.

Την απόκτηση του Κάι Τζόουνς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα, για την επόμενη σεζόν, η ομάδα της Εφές.

Το σύνολο του Κοκόσκοφ αναζητούσε ψηλό προκειμένου να αντικαταστήσει τον τραυματία Βενσά Πουαριέ, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου για 4 μήνες και το βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού ψηλού που υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα της Πόλης.

Ο Τζόουνς, ήταν επιλογή Νο. 19 στο Ντραφτ του NBA του 2021 και προέρχεται από μια τριετή θητεία με τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Ντάλας Μάβερικς.

Σε 107 συνολικές εμφανίσεις στο NBA, είχε μέσο όρο 3,5 πόντους και 2,4 ριμπάουντ, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 67% εντός πεδιάς σε περίπου 10 λεπτά ανά αγώνα.