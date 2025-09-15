Ανακοίνωσε Κάι Τζόουνς η Εφές
Η Αναντόλου Εφές ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κάι Τζόουνς.
Την απόκτηση του Κάι Τζόουνς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα, για την επόμενη σεζόν, η ομάδα της Εφές.
Το σύνολο του Κοκόσκοφ αναζητούσε ψηλό προκειμένου να αντικαταστήσει τον τραυματία Βενσά Πουαριέ, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου για 4 μήνες και το βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού ψηλού που υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα της Πόλης.
Ο Τζόουνς, ήταν επιλογή Νο. 19 στο Ντραφτ του NBA του 2021 και προέρχεται από μια τριετή θητεία με τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Ντάλας Μάβερικς.
✍️ Başarılı uzun Kai Jones ile 2025/2026 sezonu için sözleşme imzaladık!#Welcome Kai#BenimYerimBurası pic.twitter.com/FYJ01bag9U— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 15, 2025