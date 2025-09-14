Ολυμπιακός – Παρί 87-90: Δεύτερη ήττα στο τουρνουά της Κύπρου

Onsports Team

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Βεζένκοφ που σημείωσε 32 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προβλήματα απέναντι στους Γάλλους και ολοκλήρωσαν την παρουσία στην Κύπρο με 0/2.

Μετά την ήττα από τη Μονακό στην παράταση, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην ανανεωμένη Παρί. Οι Γάλλοι στο τουρνουά της Κύπρου επικράτησαν 90-87 και άφησαν τους «ερυθρόλευκους» χωρίς νίκη. Μαζί με αρκετά στοιχεία που θέλουν δουλειά, τα οποία φανερώθηκαν στο τεχνικό τιμ.

Παρότι φιλική η αναμέτρηση, τα νεύρα ήταν αρκετά. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, καθώς ήταν συχνές οι διαμαρτυρίες του.

Κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» ο Σάσα Βεζένκοφ με 32 πόντους. Ο Ντόντα Χολ σταθερός είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τους νικητές, 18 είχε ο Ρόμπινσον, από 11 Μπακο και Εμπαγέ. 10 πρόσθεσε ο Χίφι.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-37, 63-60, 87-90.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.