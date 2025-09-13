Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ήττα στην Κύπρο για τους «ερυθρόλευκους»

Onsports Team

Φιλικό επιπέδου EuroLeague στην Κύπρο και ήττα για την ελληνική ομάδα από τους Μονεγάσκους, σε ματς που κρίθηκε στην παράταση.

Στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου, αναμετρήθηκαν Ολυμπιακός και Μονακό. Σε ματς που ουσιαστικά ήταν εντός έδρας για τους «ερυθρόλευκους», παρότι δεν γέμισε το κλειστό. Οι Μονεγάσκοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και τελικά επικράτησαν στην παράταση με 83-80.

Ο Μάικ Τζέιμς με δικό του τρίποντο έκρινε το ματς, λίγες μέρες μετά την έντονη φημολογία που τον ήθελε να αποχωρεί και να έχει πιθανό προορισμό τον Πειραιά. Η ομάδα του Μπαρτζώκα αγωνίστηκε χωρίς τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, συν τους διεθνείς που απουσιάζουν.

Το ματς ήταν φιλικό οπότε το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα συμπεράσματα των προπονητών. Με την Μονακό να μην έχει τον δικό της καθώς είναι στην Εθνική Ελλάδας (Σπανούλης).

Από τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισε ο Ουόκαπ με 16 πόντους και 8 ασίστ. Χολ 15, Πίτερς 13, ακολούθησαν. Ο Έβανς πέτυχε 8. Για τους νικητές, ο Τζέιμς είχε 19 πόντους ενώ έκρινε το ματς, με τον Μίροτιτς να σημειώνει 20. Ο Άλφα Ντιαλό πρόσθεσε 10.

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 34-42, 51-53, 70-70, 80-83 (παρ.)

