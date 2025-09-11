Ομάδες

EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς
Onsports Team 11 Σεπτεμβρίου 2025, 23:16
Παρά τη φημολογία για πιθανή αποχώρησή του και ενδιαφέρον του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων, ο έμπειρος Αμερικανός συνεχίζει στους Μονεγάσκους.

Ο Μάικ Τζέιμς υπήρχε φημολογία πως είναι δυσαρεστημένος με τη Μονακό. Σε τέτοιο σημείο που ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του, με πολλές ευρωπαϊκές ομάδες να τον θέλουν. Μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με το BasketNews, όμως, τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Ο 35χρονος θα παραμείνει στο Πριγκιπάτο. Το πρόβλημα του Τζέιμς είχε να κάνει με την αντιμετώπισή του, αναφορικά με την τιμωρία που του επιβλήθηκε στη διάρκεια των play offs του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το πρόβλημα αυτό φαίνεται πως λύθηκε κι έτσι ο Αμερικανός που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, συνεχίζει στην ομάδα που προπονεί ο Βασίλης Σπανούλης.

 



